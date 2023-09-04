Глава МЗС Румунії про падіння Shahed: Ризик інцидентів є, але поки цього не сталося

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску заявила, що російські атаки по інфраструктурі на півдні України несуть ризики для її країни, але вона заперечує, що досі були якість загрозливі інциденти.

Заяву румунської міністерки наводить Digi24, повідомляє "Європейська правда".

Так Одобеску прокоментувала ситуацію, яка сталася в ніч на 4 вересня, коли уламки дронів Shahed, які запускала РФ, за словами української строни, впали на румунській території.

"Звичайно, існує ризик, тому що те, що там сталося, відбувається дуже близько до наших кордонів. Звичайно, існує ризик нещасних випадків або інцидентів, але поки що цього не сталося", – зазначила глава румунського МЗС.

Вона підкреслила, що своїми атаками Росія не дозволяє Україні експортувати своє зерно.

Зранку 4 вересня в МЗС України з посиланням на Держприкордонслужбу повідомили, що під час атаки на українські порти на Дунаї у ніч на 4 вересня російські "Шахеди" впали на території Румунії, та додали фото вибуху з іншого боку Дунаю.

Водночас в румунському Міноборони цю інформацію заперечують, заявляючи, що російські дрони не становили загрози для Румунії.

Згодом глава українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що в України є фотодокази падіння дронів Shahed на румунській території.