Місія НАТО проведе навчання на заході Косова

Миротворча місія KFOR, що діє під егідою НАТО, проведе планові військові навчання в західному Косові з 5 по 7 вересня.

Про це заявила місія KFOR, інформує Косовське радіотелебачення RTK, пише "Європейська правда".

Згідно з пресрелізом, навчальні заходи включатимуть як денні, так і нічні пересування миротворців. Також попереджають про рух колон військової техніки у складі важкої інженерної техніки.

"Навчальна діяльність проводитиметься регіональним командуванням багатонаціональних контингентів "Захід" і буде зосереджена на процедурах оперативної готовності та підготовки підрозділу", – йдеться у повідомленні KFOR.

Очікується, що протягом цього періоду солдати та транспортні засоби місії будуть розміщені поблизу села Крушево та монастиря Дечани. У KFOR запевнили, що проводять ці регулярні навчання з метою тестування та підготовки, щоб забезпечити своєчасну та безпечну відповідь, коли це буде потрібно.

"Місія прагне забезпечити мінімальний вплив на цивільне населення протягом усього часу навчань і прагне до співпраці місцевих громад під час цієї діяльності", – йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що поліція частково визнаного Косова зменшить присутність у та довкола адміністративних будівель в чотирьох північних муніципалітетах, де проживають переважно етнічні серби.

Нагадаємо, на проміжних виборах у чотирьох муніципалітетах Косова у квітні, які серби бойкотували за закликом Белграда, перемогли політики албанського походження, а явка склала менш як 4%.

Зі спробою нових мерів почати роботу спалахнули протести. Зокрема, у селі Звенчан протестувальники атакували миротворців НАТО із застосуванням запалювальних пристроїв і камінням. 30 італійських та угорських військових і понад 50 сербів отримали поранення.

Про останнє загострення між Сербією і частково визнаним Косовом читайте у статті: План Вучича: як Сербія йде на загострення із Косово та торпедує мирну стратегію ЄС