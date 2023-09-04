Миссия НАТО проведет учения на западе Косово

Миротворческая миссия KFOR, действующая под эгидой НАТО, проведет плановые военные учения в западном Косово с 5 по 7 сентября.

Об этом заявила миссия KFOR, информирует Косовское радиотелевидение RTK, пишет "Европейская правда".

Согласно пресс-релизу, учебные мероприятия будут включать как дневные, так и ночные передвижения миротворцев. Также предполагается движение колонн военной техники в составе тяжелой инженерной техники.

"Учебная деятельность будет проводиться региональным командованием многонациональных контингентов "Запад" и будет сосредоточена на процедурах оперативной готовности и подготовки подразделения", – говорится в сообщении KFOR.

Ожидается, что в течение этого периода солдаты и транспортные средства миссии будут размещены вблизи села Крушево и монастыря Дечаны. В KFOR заверили, что проводят эти регулярные учения с целью тестирования и подготовки, чтобы обеспечить своевременный и безопасный ответ, когда это потребуется.

"Миссия стремится обеспечить минимальное воздействие на гражданское население в течение всего времени учений и стремится к сотрудничеству местных общин во время этой деятельности", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что полиция частично признанного Косово уменьшит присутствие в и вокруг административных зданий в четырех северных муниципалитетах, где проживают преимущественно этнические сербы.

Напомним, на промежуточных выборах в четырех муниципалитетах Косово в апреле, которые сербы бойкотировали по призыву Белграда, победили политики албанского происхождения, а явка составила менее 4%.

С попыткой новых мэров начать работу вспыхнули протесты. В частности, в селе Звенчан протестующие атаковали миротворцев НАТО с применением зажигательных устройств и камнями. 30 итальянских и венгерских военных и более 50 сербов получили ранения.

О последнем обострении между Сербией и частично признанным Косово читайте в статье: План Вучича: как Сербия идет на обострение с Косово и торпедирует мирную стратегию ЕС