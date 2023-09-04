Еврокомиссия пересмотрит защищенный статус волков

Европейская комиссия намерена пересмотреть природоохранный статус волков в Евросоюзе, начав в понедельник соответствующее исследование.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда".

В своем заявлении президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в некоторых частях Европы численность волчьих стай стала реальной угрозой как для домашнего скота, так и потенциально для людей.

Она призвала местные и национальные органы власти принять меры там, где это необходимо. По ее словам, действующее законодательство ЕС уже позволяет им это делать.

"Там, где существует очевидная опасность, местные власти могут разрешить охоту. Я считаю, что это абсолютное право", – убеждена фон дер Ляйен.

Еврокомиссия попросила ученых, местные общины и все заинтересованные стороны по всему ЕС предоставить данные о популяции волков и их влияние до 22 сентября.

По словам фон дер Ляйен, цель состоит в том, чтобы определить, где волки представляют угрозу, и использовать собранные данные со всей Европы для пересмотра защищенного статуса животных.

Президент Еврокомиссии пообещала, что анализ собранных данных будет завершен до конца года.

Сейчас волки имеют строгий охранный статус в законодательстве ЕС с положениями, позволяющими местным властям принимать меры, такие как отстрел, когда возникают конфликты с сельскими общинами и фермерами. Известно, что волк убил любимое домашнее животное фон дер Ляйен – пони Долли.

Ранее в южном регионе Испании Андалусия волка признали исчезнувшим видом, несмотря на то, что он давно имел защищенный статус.

Политика в отношении популяции волков является предметом постоянных споров во многих европейских странах. Так, среди последних активизировались дебаты в Австрии после того, как несколько регионов дали разрешение на отстрел волков после сообщений об увеличении количества нападений на домашний скот.

В Швеции за зимний период охоты отстреляли наибольшее количество волков в новейшей истории, что тоже вызвало споры.