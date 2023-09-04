У Молдові відмовили Додону у скасуванні заборони на виїзд з країни

Вища судова палата (ВСП) Молдови відмовила експрезиденту країни Ігорю Додону у скасуванні заборони на виїзд із країни.

Рішення оголосили в понеділок, 4 вересня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

У ВСП зазначили, що Додон, перебуваючи на волі, "міг вжити всіх заходів для знищення, впливу на деяких свідків, шляхом публічного залякування їхніми певними висловлюваннями поза судовим розглядом у суді, що серйозно позначилося б на них.

"Об'єктивний характер кримінального процесу і сприятиме ухиленню від відповідальності та кримінального покарання вказаної особи", – йдеться в рішенні ВСП.

Нагадаємо, Додон перебував під домашнім арештом з 26 травня 2022 року у зв’язку з так званою справою про "кульок" – що отримала назву за відеозаписом, на якому видно, як Додон отримує чорний пакет від колишнього "володаря Молдови", олігарха й лідера Демпартії Влада Плахотнюка. Експрезидента вже відпустили з-під домашнього арешту, проте він залишається під судовим контролем.

Пізніше експрезидент Молдови став фігурантом ще однієї кримінальної справи – про отримання фіктивної медичної довідки, на основі якої просив виїзду до Румунії для лікування сина.

Детальніше про переслідування Додона читайте у статті Зрада президента: як Молдова дійшла до арешту Додона та що це змінить у відносинах з РФ