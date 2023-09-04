В Молдове отказали Додону в отмене запрета на выезд из страны

Высшая судебная палата (ВСП) Молдовы отказала экс-президенту страны Игорю Додону в отмене запрета на выезд из страны.

Решение объявили в понедельник, 4 сентября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

В ВСП отметили, что Додон, находясь на свободе, "мог принять все меры для уничтожения, воздействия на некоторых свидетелей, путем публичного запугивания их определенными высказываниями вне судебного разбирательства в суде, что серьезно сказалось бы на них.

"Объективный характер уголовного процесса и будет способствовать уклонению от ответственности и уголовного наказания указанного лица", – говорится в решении ВСП.

Напомним, Додон находился под домашним арестом с 26 мая 2022 года в связи с так называемым делом про "кулек" – получившим название по видеозаписи, на которой видно, как Додон получает черный пакет от бывшего "властителя Молдовы", олигарха и лидера Демпартии Влада Плахотнюка. Экс-президента уже отпустили из-под домашнего ареста, однако он остается под судебным контролем.

Позже экс-президент Молдовы стал фигурантом еще одного уголовного дела – о получении фиктивной медицинской справки, на основе которой просил выезда в Румынию для лечения сына.

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