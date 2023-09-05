Франція засудила удари РФ по зерновій інфраструктурі України

МЗС Франції засудило російські удари, спрямовані проти зернової інфраструктури в Ізмаїльському порту в ніч на понеділок.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві відомства.

Там нагадали, що ці удари послідували за ударами на вихідних, які вже були спрямовані проти цивільної інфраструктури в Одеській області та поблизу румунської території.

"Таким чином, Росія продовжує шантажувати глобальну продовольчу безпеку, систематично руйнуючи транзитні та складські потужності в Україні, перешкоджаючи експорту зерна та зупиняючи Чорноморську зернову ініціативу, яка дозволила відправити 33 мільйони тонн продовольства до 45 країн, зокрема, найбільш вразливих країн Азії та Африки", – заявили в МЗС Франції.

У відомстві нагадали слова глави МЗС Катрін Колонни, що ці дії є воєнними злочинами і не залишаться безкарними.

"Франція підтримує і продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для того, щоб допомогти цій країні забезпечити свою законну оборону, зміцнити свою стійкість і боротися з безкарністю за звірства, скоєні Росією", – йдеться у заяві.

"Ми продовжимо вживати заходи для зміцнення глобальної продовольчої безпеки, яку Росія відкрито намагається послабити, щоб перетворити її на політичну зброю", – наголосили в МЗС Франції.

Раніше в МЗС України повідомили, що російські "Шахеди" під час нічної атаки на Одещині 4 вересня впали та здетонували на території Румунії. Українські прикордонники мають кадри щонайменше одного з вибухів.

Румунська сторона фактично заперечила інцидент і заявила, що "використані РФ ударні засоби не становили прямої воєнної загрози для національної території чи територіальних вод Румунії".