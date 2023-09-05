Франция осудила удары РФ по зерновой инфраструктуре Украины

МИД Франции осудил российские удары, направленные против зерновой инфраструктуры в Измаильском порту в ночь на понедельник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении ведомства.

Там напомнили, что эти удары последовали за ударами на выходных, которые уже были направлены против гражданской инфраструктуры в Одесской области и вблизи румынской территории.

"Таким образом, Россия продолжает шантажировать глобальную продовольственную безопасность, систематически разрушая транзитные и складские мощности в Украине, препятствуя экспорту зерна и останавливая Черноморскую зерновую инициативу, которая позволила отправить 33 миллиона тонн продовольствия в 45 стран, в частности, наиболее уязвимых стран Азии и Африки", – заявили в МИД Франции.

В ведомстве напомнили слова главы МИД Катрин Колонны, эти действия являются военными преступлениями и не останутся безнаказанными.

"Франция поддерживает и будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется для того, чтобы помочь этой стране обеспечить свою законную оборону, укрепить свою устойчивость и бороться с безнаказанностью за зверства, совершенные Россией", – говорится в заявлении.

"Мы продолжим принимать меры для укрепления глобальной продовольственной безопасности, которую Россия открыто пытается ослабить, чтобы превратить ее в политическое оружие", – отметили в МИД Франции.

Ранее в МИД Украины сообщили, что российские "Шахеды" во время ночной атаки в Одесской области 4 сентября упали и сдетонировали на территории Румынии. Украинские пограничники сфотографировали один из взрывов.

Румынская сторона фактически отрицает инцидент и заявила, что "использованные РФ ударные средства не представляли прямой военной угрозы для национальной территории или территориальных вод Румынии".