Після руйнівних пожеж частину Греції заливає дощем, є загиблий

Одного чоловіка знайшли мертвим, сотні будинків і доріг були затоплені в портовому місті Волос в центральній Греції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Станом на ранок вівторка зливи з грозами у центральній Греції тривали вже 10 годин, і, як очікують, вони триватимуть ще 24 години.

За повідомленням пожежної служби, під час зливи в районі Агіос Георгіос стіна, що обвалилася, придавила скотаря. Його тіло витягли 10 пожежників, які прибули на місце події.

Сотні водіїв виявилися заблоковані в своїх автомобілях на головних магістралях, що перетинають місто. З гори Пеліон крутими дорогами зійшла величезна кількість дощової води, яку дренажна мережа не в змозі поглинути.

фото AMNA

Влада також дуже стурбована підвищенням рівня води в 12-кілометровому потоці Крафсідонас, який збирає воду з Пеліона і перетинає кілька районів Волоса, перш ніж потрапляє в західну частину порту і затоку Пагасети.

У вівторок вранці рівень води піднявся на три метри, поставивши під загрозу сусідній район Агіой Анаргірі.

Підвал лікарні Ахіллопуліо заповнився водою, і всі автобусні рейси зупинили.

Також повідомляється про підтоплення в низці сіл регіону.

Шторм "Даніель" накрив частину Греції з понеділка, спричинивши сотні дзвінків до екстрених служб з проханням відкачати воду всього через кілька днів після того, як смертоносну лісову пожежу, що палала більше двох тижнів, було взято під контроль на півночі країни.

Як повідомлялося, з початку 2023 року до середини цього тижня площа вигорілих територій в Греції збільшилася на 270%. Це найбільше в Європі.

Пожежу в грецькому Евросі, яка тривала понад два тижні, називають найгіршою пожежею в історії всього ЄС. Вона вже забрала життя щонайменше 20 людей, а також знищила оселі й заповідні ліси.