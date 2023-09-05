После разрушительных пожаров часть Греции заливает дождем, есть погибший
Вторник, 5 сентября 2023, 12:40
Одного мужчину нашли мертвым, сотни домов и дорог были затоплены в портовом городе Волос в центральной Греции.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.
По состоянию на утро вторника ливни с грозами в центральной Греции продолжались уже 10 часов, и, как ожидается, они будут продолжаться еще 24 часа.
По сообщению пожарной службы, во время ливня в районе Агиос Георгиос обвалившаяся стена придавила скотовода. Его тело извлекли 10 пожарных, прибывших на место происшествия.
Сотни водителей оказались заблокированы в своих автомобилях на главных магистралях, пересекающих город. С горы Пелион по крутым дорогам сошло огромное количество дождевой воды, которую дренажная сеть не в состоянии поглотить.
Власти также очень обеспокоены повышением уровня воды в 12-километровом потоке Крафсидонас, который собирает воду с Пелиона и пересекает несколько районов Волоса, прежде чем попадает в западную часть порта и залив Пагасеты.
Во вторник утром уровень воды поднялся на три метра, поставив под угрозу соседний район Агиой Анаргири.
Подвал больницы Ахиллопулио заполнился водой, и все автобусные рейсы остановили.
Также сообщается о подтоплении в ряде сел региона.
Шторм "Даниэль" накрыл часть Греции с понедельника, вызвав сотни звонков в экстренные службы с просьбой откачать воду всего через несколько дней после того, как смертоносный лесной пожар, пылавший более двух недель, был взят под контроль на севере страны.
Как сообщалось, с начала 2023 года до середины этой недели площадь выгоревших территорий в Греции увеличилась на 270%. Это больше всего в Европе.
Пожар в греческом Евросе, который длился более двух недель, называют худшим пожаром в истории всего ЕС. Он уже унес жизни по меньшей мере 20 человек, а также уничтожил дома и заповедные леса.