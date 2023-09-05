Австрия хочет обрабатывать заявки от искателей убежища в Африке

Правительство Австрии хочет проводить рассмотрение заявлений на получение убежища в третьих странах, например Руанда, в попытке уменьшить миграцию.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv, такое заявление в комментарии немецким СМИ сделал канцлер Карл Нехаммер.

В австрийском правительстве рассматривают "аутсорс" рассмотрения заявок на получение убежища как один из способов уменьшить миграцию.

В июне, как известно, страны ЕС предварительно согласовали новый пакет миграционного законодательства. Среди прочего, речь идет о быстрых процедурах рассмотрения заявок на убежище на границах ЕС. Однако официальная Вена хочет пойти дальше.

"Австрия будет делать все, что от нее зависит в ЕС, чтобы создать политические и юридические предпосылки для того, чтобы процедуры предоставления убежища происходили за пределами ЕС... Соответствующие соглашения с третьими странами возможны, как уже показал пример Руанды – эта страна имеет такое соглашение с Данией", – заявил Нехаммер.

По его словам, это позволило бы существенно сократить нелегальные миграционные потоки в ЕС, и искатели убежища не будут подавать заявки одновременно в нескольких странах Евросоюза.

Нехаммер также назвал "прорывным" соглашение между ЕС и Тунисом по противодействию нелегальной миграции.