Екслідер Каталонії висунув жорсткі умови підтримки прем’єра Іспанії його партією

Колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що всі судові справи, спрямовані проти каталонського сепаратизму, повинні бути закриті – це умова його партії для проведення переговорів про підтримку нового прем'єр-міністра Іспанії в парламенті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Виступаючи в Брюсселі, Пучдемон, який переховується від іспанського правосуддя, заявив, що будь-яка підтримка його партії вимагатиме значних поступок з боку соціалістів чинного прем'єр-міністра Педро Санчеса, інакше іспанцям доведеться знову йти на вибори.

Альберто Нуньєс Фейхоо, чия консервативна Народна партія набрала найбільше голосів на виборах 23 липня, спробує виграти голосування про призначення прем'єром 27 вересня. Його шанси на перемогу вважаються невеликими, оскільки партія є рішучим противником будь-яких поступок сепаратистам.

Пучдемон закликав Іспанію поважати легітимність руху за незалежність Каталонії, створити механізм визнання і гарантування дотримання досягнутих домовленостей і відмовитися від судових позовів проти руху за незалежність.

"Будьте готові до виборів, але також до переговорів, які можуть завершитися історичною угодою", – сказав Пучдемон.

За словами Пучдемона, каталанська мова також має бути визнана офіційною мовою в інституціях Європейського Союзу.

Сім голосів партії Пучдемона Junts per Catalunya мають вирішальне значення для шансів Санчеса отримати ще один прем'єрський термін. Якщо вони не підтримають його кандидатуру, в Іспанії, ймовірно, відбудуться повторні вибори.

Нагадаємо, генеральний секретар каталонської партії Junts per Catalunya Жорді Турулл після дострокових виборів у Іспанії побачив "вікно можливостей", щоб спробувати домогтися незалежності Каталонії.

Турулл був серед дев'яти каталонських лідерів сепаратистів, яких глава соціалістів і чинний прем'єр-міністр Педро Санчес помилував у 2021 році після їхнього намагання здобути незалежність Каталонії у 2017 році. Однак багатьох інших їхніх поплічників все ще судять, головний з них – ексголова регіонального уряду Каталонії Карлес Пучдемон, який все ще має значний вплив у партії.

Читайте також: Золота акція сепаратистів: як парламентські вибори завели Іспанію у нову кризу.