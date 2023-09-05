В Естонії пожертвували понад 150 тисяч євро на бомбосховища для шкіл України

Жителі Естонії пожертвували 158 400 євро на будівництво бомбосховищ для шкіл на сході України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Зібрати кошти вдалося під час благодійної кампанії, яка пройшла з 17 по 31 серпня. В її рамках у Таллінні також відбувся концерт "Україна дякує".

За словами одного з організаторів кампанії Руслана Трочинського, пожертви дадуть змогу побудувати й обладнати предметами першої необхідності кілька бомбосховищ для шкіл на сході України.

"Народ Естонії, як і раніше, співпереживає і готовий допомагати народу України – пожертвувань було зібрано навіть більше, ніж ми сподівалися. Якщо спочатку планували побудувати бомбосховища тільки для шкіл у місті Добропілля, то тепер ми можемо зробити свій внесок у безпеку дітей і в інших населених пунктах", – заявив він.

Благодійну кампанію проводила заснована Русланом і Тер'є Трочинськими некомерційна організація Kultuuride Ristmik разом з естонськими та українськими державними установами та неприбутковими організаціями.

Реалізовувати проєкт спільно з міською владою будуть українська соціальна краудфандингова платформа "Моє місто" та некомерційна організація "Будуємо Добропілля", що працює в Добропіллі на Донеччині.

"Будівництво бомбосховищ у школах у прифронтових районах для українських дітей – це питання якості освіти в довгостроковій перспективі, а в короткостроковій – питання життя і смерті", – зазначив Торчинський.

Раніше повідомляли, що Данія планує збільшити допомогу Україні на цивільні цілі з 1,2 мільярда до 1,5 мільярда данських крон (понад 200 млн євро).

Перед цим стало відомо, що Литва побудує школу та дитсадок в Бучі та інвестує загалом 18 мільйонів євро в освітню інфраструктуру в місті.