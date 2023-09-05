В Эстонии пожертвовали более 150 тысяч евро на бомбоубежища для школ Украины
Жители Эстонии пожертвовали 158 400 евро на строительство бомбоубежищ для школ на востоке Украины.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.
Собрать средства удалось в ходе благотворительной кампании, которая прошла с 17 по 31 августа. В рамках нее в Таллинне также состоялся концерт "Украина благодарит".
По словам одного из организаторов кампании Руслана Трочинского, пожертвования позволят построить и оборудовать предметами первой необходимости несколько бомбоубежищ для школ на востоке Украины.
"Народ Эстонии по-прежнему сопереживает и готов помогать народу Украины – пожертвований было собрано даже больше, чем мы смели надеяться. Если изначально планировалось построить бомбоубежища только для школ в городе Доброполье, то теперь мы можем внести свой вклад в безопасность детей и в других населенных пунктах", – заявил он.
Благотворительную кампанию проводила основанная Русланом и Терье Трочинскими некоммерческая организация Kultuuride Ristmik вместе с эстонскими и украинскими государственными учреждениями и неприбыльными организациями.
Реализовывать проект совместно с городскими властями будут украинская социальная краудфандинговая платформа "Мое місто" и работающая Доброполье (Донецкая область) некоммерческая организация "Строим Доброполье".
"Строительство бомбоубежищ в школах в прифронтовых районах для украинских детей – это вопрос качества образования в долгосрочной перспективе, а в краткосрочной – вопрос жизни и смерти", – отметил Торчинский.
Ранее сообщалось, что Дания планирует увеличить помощь Украине на гражданские цели с 1,2 миллиарда до 1,5 миллиарда датских крон (более 200 млн евро).
Перед этим стало известно, что Литва построит школу и детсад в Буче и инвестирует в целом 18 миллионов евро в образовательную инфраструктуру в городе.