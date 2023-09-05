Очільник МОЗ Франції нагадав громадянам, що ковід нікуди не подівся

Міністр охорони здоров’я Франції Орельєн Руссо закликав громадян повернутися до заходів обережності, які діяли під час пандемії коронавірусу, у зв’язку з можливою хвилею захворюваності восени.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

У телеефірі міністр закликав кожного проявити відповідальність, щоби зменшити ризики великої хвилі захворюваності на коронавірус, зауваживши, що влітку зафіксували багато нових варіантів вірусу.

Він закликав людей "не змінювати звички" з часів пандемії, як-от використання маски під час хвороби чи у разі відвідування особи з групи ризику.

"Якщо у вас ковід, краще залишитися вдома, а не їхати на роботу", – зазначив міністр. Офіційно підозра на хворобу чи позитивний тест вже давно не створює зобов’язання самоізоляції, як у розпал епідемії.

Водночас Руссо зазначив, що поки що ситуація не викликає занепокоєння.

Міністр додав, що пріоритет уряду – подбати про захист тих категорій населення, для яких вірус становить найбільшу небезпеку. Так, восени запустять бустерну вакцинацію для осіб віком від 65 років, вагітних жінок та людей з порушеннями імунної системи, паралельно з вакцинацією від грипу.

Тим часом у Німеччині лікарі підняли питання про те, що флакони із шістьма дозами вакцин створюють ризик марнотратства, коли потік пацієнтів недостатній, адже після відкриття флакона вакцину слід ввести протягом наступних 12 годин.

Як відомо, навесні і влітку країни ЄС утилізували мільйони доз вакцин від коронавірусу, які не використали через спадання масової потреби у вакцинації.