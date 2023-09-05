Глава Минздрава Франции напомнил гражданам, что ковид никуда не делся

Министр здравоохранения Франции Орельен Руссо призвал граждан вернуться к мерам предосторожности, которые действовали во время пандемии коронавируса, в связи с возможной волной заболеваемости осенью.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

В телеэфире министр призвал каждого проявить ответственность, чтобы уменьшить риски большой волны заболеваемости коронавирусом, отметив, что летом зафиксировали много новых вариантов вируса.

Он призвал людей "не менять привычки" со времен пандемии, например использование маски во время болезни или в случае посещения лица из группы риска.

"Если у вас ковид, лучше остаться дома, а не ехать на работу", – отметил министр. Официально подозрение на болезнь или положительный тест уже давно не создает обязательства самоизоляции, как в разгар эпидемии.

В то же время Руссо отметил, что пока ситуация не вызывает беспокойства.

Министр добавил, что приоритет правительства – позаботиться о защите тех категорий населения, для которых вирус представляет наибольшую опасность. Так, осенью запустят бустерную вакцинацию для лиц старше 65 лет, беременных женщин и людей с нарушениями иммунной системы, параллельно с вакцинацией от гриппа.

Между тем в Германии врачи подняли вопрос о том, что флаконы с шестью дозами вакцин создают риск расточительства, когда поток пациентов недостаточен, ведь после открытия флакона вакцину следует ввести в течение следующих 12 часов.

Как известно, весной и летом страны ЕС утилизировали миллионы доз вакцин от коронавируса, которые не использовали из-за спадания массовой потребности в вакцинации.