Бельгії доведеться утилізувати ковід-вакцини та інші засоби на 131 млн євро

Бельгії доведеться утилізувати невикористані вакцини від коронавірусу та інші медичні засоби на 131 млн євро через завершення терміну придатності.

Про це повідомляє The Brussels Times, пише "Європейська правда".

У партії – протерміновані вакцини, тести, реагенти, маски FFP2 для медиків, які виявились невідповідні стандартам.

"У часи безпрецедентної кризи із великою невизначеністю уряд має робити усе можливе для захисту громадян. Тож під час першої хвилі пандемії коронавірусу, коли всього бракувало, попередній уряд масово закуповував медичні засоби… Зараз нам доведеться ліквідувати надлишки, термін придатності для яких закінчився", – пояснив федеральний міністр охорони здоров’я Франк Ванденбруке.

Серед вакцин у частини закінчився термін придатності, а інша частина ще придатна, але належить до старіших партій, які розробляли ще від найпершого штаму вірусу, тому її було б недоречно застосовувати чи передати третім країнам. Загалом це 3,5 млн доз.

Міністр додав, що з проблемою надлишку вакцин тепер зіткнуться усі країни-члени, а в Бельгії цей показник виявиться меншим, тому що показник вакцинації відносно високий.

Сама утилізація коштуватиме державі 310 тисяч євро.

Естонія у першому півріччі 2023 року утилізувала вакцин від COVID-19 на 15 мільйонів євро.

Міністерство охорони здоров’я Німеччини підтвердило утилізацію 83 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу на загальну суму 1,6 мільярда євро – подібна доля може спіткати ще 120 мільйонів доз, які перебувають на складах.

Також цього року про утилізацію мільйон доз вакцин проти COVID оголошували й інші європейські держави, наприклад Болгарія та Швейцарія. На тлі спаду захворюваності на коронавірус вони також переглянули контракти на постачання вакцин.