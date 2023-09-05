Німецькі лікарі побоюються марнотратства ковід-вакцини, яку досі пакують по 6 доз

Асоціація німецьких терапевтів висловила стурбованість тим, що пакування вакцин від коронавірусу по шість доз за невеликого потоку пацієнтів загрожує тим, що частину флакона доведеться утилізувати.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Німецькі клініки невдовзі мають отримати найновішу модифікацію вакцини від BioNTech-Pfizer, у пакуванні по шість доз на один флакон.

Специфіка вакцини у тому, що після відкриття флакона його потрібно використати повністю у межах 12 годин. Тривале зберігання відкритого флакона загрожує зниженням ефективності вакцини.

Лікарі нарікають, що перед ними постає складна задача планування, аби на кожен флакон точно з’явилася необхідна кількість пацієнтів і вакцину не довелось утилізувати, тому що прийшли один чи двоє.

Компанія-виробник на запит Spiegel повідомила, що розглядає запуск виробництва адаптованої вакцини з пакуванням по одній дозі, проте часові рамки поки невизначені.

Остання модифікація вакцини адаптована до варіанта коронавірусу XBB.1.5, який, згідно з дослідженнями, може обходити захист імунної системи щеплених людей і тих, хто перехворів.

Нагадаємо, із завершенням пандемії та спаданням потреби у масовій вакцинації багатьом країнам Європи доводиться утилізувати мільйони доз вакцини від коронавірусу та інші медичні засоби.

Так, у Німеччині влітку прогнозували, що утилізувати доведеться до 200 мільйонів доз невикористаних COVID-вакцин.