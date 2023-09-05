Прем'єр Молдови: наш нейтралітет - це інструмент зовнішньої політики

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан відзначив нейтральний статус республіки у зміцненні її національної безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив на церемонії, присвяченій Дню національної армії, повідомляє інформагентство Moldpres.

Глава уряду заявив, що ситуація, коли "десятиліттями нехтували" збройними силами, змінилася, і тепер вони мають підтримку президента Санду і всього уряду, щоб стало можливим активізувати зусилля з підтримки та інвестування в армію

"А наш нейтралітет – це інструмент зовнішньої політики. Нам потрібно більше інвестувати в армію, і ми це робимо", – заявив Речан.

За його словами, зараз Молдова перебуває у "складній, нестабільній і ризикованій регіональній ситуації", коли Росія напала на Україну, але, вказав він, завдяки українцям та їхній мужності в Молдові – мир і безпека.

"Але ми не повинні сприймати це як щось само собою зрозуміле, це змушує нас і далі підвищувати нашу обороноздатність, підвищувати нашу спроможність до оперативної сумісності, а наші навчання в міжнародних місіях тим більше важливі", – зазначив Речан.

Раніше повідомлялося, що Молдова наприкінці вересня проведе четверті за рік планові навчання резервістів збройних сил.

Перед цим міністри оборони Молдови та Румунії Анатолій Носатий і Анджел Тилвар провели переговори в Кишиневі, під час яких молдовська сторона прийняла партію румунської військової допомоги.

Раніше до Молдови прибула перша партія обладнання, наданого Європейським фондом миру (EPF) для молдовських військових, а також військова допомога від США.

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