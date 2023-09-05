Премьер Молдовы: наш нейтралитет – это инструмент внешней политики

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан рассказал, какова роль нейтрального статуса республики в обеспечении ее национальной безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил на церемонии, посвященной Дню национальной армии, сообщает информагентство Moldpres.

Глава правительства заявил, что ситуация, когда "десятилетиями пренебрегали" вооруженными силами, изменилась, и теперь у них есть поддержка президента Санду и всего правительства, чтобы стало возможным активизировать усилия по поддержке и инвестированию в армию

"А наш нейтралитет – это инструмент внешней политики. Нам нужно больше инвестировать в армию, и мы это делаем", – заявил Речан.

По его словам, сейчас Молдова находится в "сложной, нестабильной и рискованной региональной ситуации", когда Россия напала на Украину, но, указал он, благодаря украинцам и их мужеству в Молдове – мир и безопасность.

"Но мы не должны воспринимать это как нечто само собой разумеющееся, это заставляет нас и дальше повышать нашу обороноспособность, повышать нашу способность к оперативной совместимости, а наши учения в международных миссиях тем более важны", – отметил Речан.

Ранее сообщалось, что Молдова в конце сентября проведет четвертые за год плановые учения резервистов вооруженных сил.

Перед этим министры обороны Молдовы и Румынии Анатолий Носатый и Анджел Тылвар провели переговоры в Кишиневе, во время которых молдовская сторона приняла партию румынской военной помощи.

Ранее в Молдову прибыла первая партия оборудования, предоставленного Европейским фондом мира (EPF) для молдовских военных, а также военная помощь от США.

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