ЗМІ: Німецькі Lufthansa і Rheinmetall планують співпрацю щодо F-35

Німецька авіакомпанія Lufthansa і збройовий концерн Rheinmetall нібито планують співпрацювати щодо обслуговування винищувачів F-35.

Про це з посиланням на свої джерела повідомив портал Business Insider, а слідом за ним німецькі ЗМІ, пише "Європейська правда".

Йдеться про співпрацю Rheinmetall з технологічним відділом Lufthansa, яка відома передусім як компанія, що займається цивільною авіацією. Угоду про співпрацю нібито планують офіційно закріпити 19 вересня.

В обох компаніях після цих публікацій відмовилися від коментарів.

Rheinmetall, головним профілем якого є бронетехніка, з 2025 року хоче виготовляти частини фюзеляжу для американських F-35 від Lockheed Martin на новому заводі у Веце, що в землі Північний Рейн-Вестфалія. До цього часу концерн виготовляв безпілотники, і виробництво важливих компонентів найсучасніших винищувачів є для нього новою задачею.

Lufthansa Technik вже давно займається обслуговуванням літаків німецьких повітряних сил, а зараз зацікавлена активніше заходити в оборонну промисловість. Крім обслуговування, компанія могла б займатися також постачанням запчастин, як робить це для цивільної авіації.

Відомі проєкти за її участі – патрульно-розвідувальний літак для роботи над морем Boeing Poseidon і система ведення розвідки Pegasus, яку розмістять на літаках Bombardier Global 6000. Також Lufthansa Technik є одним з промислових партнерів у запланованій закупівлі для Німеччини 60 американських гелікоптерів Boeing Chinook.