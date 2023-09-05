СМИ: Немецкие Lufthansa и Rheinmetall планируют сотрудничество по F-35

Немецкая авиакомпания Lufthansa и оружейный концерн Rheinmetall якобы планируют сотрудничать в обслуживании истребителей F-35.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщил портал Business Insider, а вслед за ним немецкие СМИ, пишет "Европейская правда".

Речь идет о сотрудничестве Rheinmetall с технологическим отделом Lufthansa, которая известна прежде всего как компания, занимающаяся гражданской авиацией. Соглашение о сотрудничестве якобы планируют официально закрепить 19 сентября.

В обеих компаниях после этих публикаций отказались от комментариев.

Rheinmetall, главным профилем которого является бронетехника, с 2025 года хочет изготавливать части фюзеляжа для американских F-35 от Lockheed Martin на новом заводе в Веце, что в земле Северный Рейн-Вестфалия. До этого времени концерн изготавливал беспилотники, и производство важных компонентов современных истребителей является для него новой задачей.

Lufthansa Technik уже давно занимается обслуживанием самолетов немецких воздушных сил, а сейчас заинтересована активнее заходить в оборонную промышленность. Кроме обслуживания, компания могла бы заниматься также поставкой запчастей, как делает это для гражданской авиации.

Известные проекты с ее участием – патрульно-разведывательный самолет для работы над морем Boeing Poseidon и система ведения разведки Pegasus, которую разместят на самолетах Bombardier Global 6000. Также Lufthansa Technik является одним из промышленных партнеров в запланированной закупке для Германии 60 американских вертолетов Boeing Chinook.