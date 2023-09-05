В Болгарии из-за мощного шторма ушел под воду курорт на Черном море

В Болгарии в муниципалитете Царево на побережье Черного моря объявлено чрезвычайное положение из-за мощного шторма, который бушует в юго-восточной части страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Nova.

Сильные дожди идут на южном побережье Черного моря Болгарии с вечера понедельника.

В Царево осадки вызвали беспрецедентное наводнение. Кое-где количество осадков превышало 120 литров на квадратный метр за один день.

Из-за непогоды здания оказались подтопленными, десятки автомобилей находятся под водой, некоторые из них смыло в море. Дороги перекрыты из-за разливов рек. Ливни сопровождаются сильным ветром.

Местные власти издали распоряжение об эвакуации людей из пострадавших от наводнения районов.

"Такого количества осадков в Царево никогда не было. Такого наводнения никогда не было. Одно село полностью затоплено. Река Велека вышла из берегов в селе Косты, и там пришлось провести частичную эвакуацию", – сказал мэр муниципалитета Георгий Лапчев.

На территории муниципалитета три человека считаются пропавшими без вести, но эта информация пока не подтверждена, сообщает bTV.

По данным портала 24 Часа, в регионе Бургас объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за интенсивных осадков и сильного ветра.

Meteo Balkans

Meteo Balkans

Сегодня во многих местах на юге и востоке Болгарии ожидаются кратковременные ливни и грозы.

Ранее сообщалось, что сильные ливни накрыли центральную часть Греции, в результате непогоды погиб человек.

Непогода также бушевала в Испании, где жертвами стихии стали пять человек.