Науседа розповів, у якому випадку потрібно буде закрити кордон із Білоруссю

Президент Литви Гітанас Науседа на сьогодні не вважає актуальним сценарій повного закриття кордону з Білоруссю.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він заявив у програмі "Форум LRT", інформує Delfi.

За словами литовського лідера, рішення про повне закриття кордону з Білоруссю потрібно ухвалювати тільки в разі погіршення ситуації на кордоні.

"Ми повинні розуміти, що наші дії мають бути адекватними ситуації. Якщо ситуація ускладнюється, ми діємо в один спосіб, якщо ситуація залишається такою ж, як зараз, або навіть стабілізується, ми маємо діяти інакше", – додав Науседа.

Президент Литви зазначив, що після смерті керівника групи Вагнера Євгенія Пригожина в її лавах "спостерігається якесь сум'яття". Він уточнив, що у нього немає жодної інформації про те, що "вагнерівці" перебувають біля литовського кордону і намагаються дестабілізувати прикордонну ситуацію.

"Польська сторона навряд чи могла щось сказати щодо ускладнення ситуації на їхньому кордоні", – додав Науседа.

Раніше командувач Служби охорони держкордону Литви Рустамас Любаєвас заявив, що підтримує закриття нових пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю.

Литва оголосила про тимчасове закриття двох із шести пунктів перетину кордону з Білоруссю з 18 серпня. Були закриті пункти пропуску біля селищ Шумскас і Тверечюс.

Після цього глава МВС Литви Агне Білотайте заявила про наміри закрити ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю - Лаворішкес і Райгард, однак прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте сказала, що в уряду поки немає планів щодо закриття нових пунктів пропуску.