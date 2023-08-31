У Литву збільшилася контрабанда після закриття пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю

У Литву збільшилася кількість контрабандних вантажів після того, як країна закрила пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє кримінальна митниця країни, інформує Delfi із посиланням на LNK.

За словами представника Кримінальної митниці Гедимінаса Кулікаускаса, на період кінця літа в Литві затримано стільки контрабанди, скільки за весь минулий рік.

"Потоки збільшилися, кількість контрабанди, що перевозиться, збільшилася. Якщо раніше в тягачі везли 1000 або 2000 коробок, то зараз таке відбувається щодня. Мільйон пачок за раз – зараз знаходять 1-2 і навіть три рази на місяць, раніше таку кількість затримували три рази на рік", – додав він.

Кулікаускас зазначив, що оскільки можливості ввезення скоротилися через меншу кількість пунктів пропуску, контрабандисти намагаються пролізти в пункти, що залишилися, і ввезти якомога більше.

"Тут працює кримінальна розвідка, рентген, аналіз ринку, за допомогою якого ми можемо розшифрувати так звані фактори ризику, які визначають, підозрілий вантаж чи ні. Усе це допомагає нам затримати велику кількість контрабанди", – зазначив представник Кримінальної митниці.

"Контрабанду везе сусідня країна, на яку ми не можемо впливати, зокрема на виробничі потужності, якими заповнюють Литву та ринок Західної Європи. Там наш вплив обмежений, але в Литві ми діємо досить ефективно", – додав Кулікаускас.

Раніше командувач Служби охорони держкордону Литви Рустамас Любаєвас заявив, що підтримує закриття нових пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю.

Раніше Литва оголосила про тимчасове закриття двох із шести пунктів перетину кордону з Білоруссю з 18 серпня. Були закриті пункти пропуску біля селищ Шумскас і Тверечюс.

Після цього глава МВС Литви Агне Білотайте заявила про наміри закрити ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю - Лаворішкес і Райгард, однак прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте сказала, що в уряду поки немає планів щодо закриття нових пунктів пропуску.