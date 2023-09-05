Науседа рассказал, в каком случае нужно будет закрыть границу с Беларусью

Президент Литвы Гитанас Науседа на сегодня не считает актуальным сценарий полного закрытия границы с Беларусью.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он заявил в программе "Форум LRT", информирует Delfi.

По словам литовского лидера, решение о полном закрытии границы с Беларусью нужно принимать только в случае ухудшения ситуации на границе.

"Мы должны понимать, что наши действия должны быть адекватными ситуации. Если ситуация усложняется, мы действуем одним способом, если ситуация остается такой же, как сейчас, или даже стабилизируется, мы должны действовать иначе", – добавил Науседа.

Президент Литвы отметил, что после смерти руководителя группы Вагнера Евгения Пригожина в ее рядах "наблюдается некое смятение". Он уточнил, что у него нет никакой информации о том, что "вагнеровцы" находятся у литовской границы и пытаются дестабилизировать пограничную ситуацию.

"Польская сторона вряд ли могла что-то сказать относительно осложнения ситуации на их границе", – добавил Науседа.

Ранее командующий Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас заявил, что поддерживает закрытие новых пунктов пропуска на границе с Беларусью.

Литва объявила о временном закрытии двух из шести пунктов пересечения границы с Беларусью с 18 августа. Были закрыты пункты пропуска возле поселков Шумскас и Тверечюс.

После этого глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила о намерениях закрыть еще два пункта пропуска на границе с Беларусью – Лаворишкес и Райгард, однако премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что у правительства пока нет планов по закрытию новых пунктов пропуска.