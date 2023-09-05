Туреччина оголосила про "нову і позитивну" епоху у відносинах з Грецією

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зустрівся в Анкарі зі своїм грецьким колегою Георгіосом Герапетрітісом та виступив опісля з позитивною заявою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

На спільній пресконференції з Герапетрітісом Хакан Фідан заявив, що Туреччина вступає в "нову і позитивну" епоху у відносинах із Грецією.

За його словами, Туреччина і Греція домовилися використовувати нові підходи для врегулювання розбіжностей між країнами.

"Анкара готова продовжувати діалог з Афінами без попередніх умов і розвивати відносини на основі спільних інтересів у всіх сферах", – наголосив Фідан.

Водночас глава МЗС Греції повідомив, що найближчим часом між Анкарою та Афінами розпочнуться переговори про заходи довіри. Він зазначив, що Анкара й Афіни домовилися розвивати позитивний порядок денний між сторонами.

Раніше анонсували, що вересень стане місяцем інтенсивного дипломатичного руху в турецько-грецьких відносинах, які останнім часом набрали позитивної динаміки.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявляв, що його уряд хоче повною мірою скористатися поліпшенням політичного клімату у відносинах із сусідньою Туреччиною попри давні суперечки.

Перед цим Греція заявила про готовність розпочати переговори з Туреччиною, щоб дійти згоди щодо розмежування територій, на яких кожна країна має виключні економічні права, в тому числі право на пошук нафти та газу на морському шельфі.