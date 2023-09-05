Турция объявила о "новой и позитивной" эпохе в отношениях с Грецией

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Анкаре со своим греческим коллегой Георгиосом Герапетритисом и выступил после с позитивным заявлением.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

На совместной пресс-конференции с Герапетритисом Хакан Фидан заявил, что Турция вступает в "новую и позитивную" эпоху в отношениях с Грецией.

По его словам, Турция и Греция договорились использовать новые подходы в урегулировании разногласий между странами.

"Анкара готова продолжать диалог с Афинами без предварительных условий и развивать отношения на основе общих интересов во всех сферах", – подчеркнул Фидан.

В то же время глава МИД Греции сообщил, что в ближайшее время между Анкарой и Афинами начнутся переговоры о мерах доверия. Он отметил, что Анкара и Афины договорились развивать позитивную повестку дня между сторонами.

Ранее сообщалось, что сентябрь станет месяцем интенсивного дипломатического движения в турецко-греческих отношениях, которые в последнее время набрали положительную динамику.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявлял, что его правительство хочет в полной мере воспользоваться улучшением политического климата в отношениях с соседней Турцией, несмотря на давние споры.

Перед этим Греция заявила о готовности начать переговоры с Турцией, чтобы прийти к согласию по разграничению территорий, на которые каждая страна имеет исключительные экономические права, в том числе право на поиск нефти и газа на морском шельфе.