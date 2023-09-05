Литва готова фінансувати інфраструктуру для сімей німецьких військових

Литва готова за власні кошти розвивати інфраструктуру для сімей німецьких військовослужбовців, які будуть дислоковані в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив литовський президент Гітанас Науседа в інтерв'ю LRT.

За словами Науседи, Литва витратить "значну суму грошей" на розміщення німецької бригади. Він додав, що в разі необхідності Вільнюс виділить кошти на проєкти соціальної інфраструктури.

"Ми дали таку обіцянку, і це наше зобов'язання як сторони, що приймає – створити умови, максимально прийнятні для німецької сторони, тому що вони, в цьому випадку, вирішили розмістити значну частину своєї бойової потужності в Литві", – зазначив литовський президент.

Науседа також висловив сподівання, що це дозволить Литві зміцнити її безпеку та створити ефект стримування.

Німеччина почне розгортання елементів своєї бригади, яка базуватиметься в Литві, на початку наступного року.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну лідери Литви та Німеччини ухвалили спільне комюніке про розгортання німецької бригади в Литві.

Однак пізніше з'ясувалося, що країни займають різні позиції з цього питання: Вільнюс хотів постійної дислокації, в той час, як Берлін заявляв, що в балтійській країні буде розміщена лише частина сил.

Напередодні саміту НАТО у липні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус несподівано заявив, що бригада буде повністю розгорнута в Литві.