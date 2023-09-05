Литва готова финансировать инфраструктуру для семей немецких военных

Литва готова за собственные средства развивать инфраструктуру для семей немецких военнослужащих, которые будут дислоцированы в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил литовский президент Гитанас Науседа в интервью LRT.

По словам Науседы, Литва потратит "значительную сумму денег" на размещение немецкой бригады. Он добавил, что в случае необходимости Вильнюс выделит средства на проекты социальной инфраструктуры.

"Мы дали такое обещание, и это наше обязательство как принимающей стороны – создать условия, максимально приемлемые для немецкой стороны, потому что они, в данном случае, решили разместить значительную часть своей боевой мощи в Литве", – отметил литовский президент.

Науседа также выразил надежду, что это позволит Литве укрепить ее безопасность и создать эффект сдерживания.

Германия начнет развертывание элементов своей бригады, которая будет базироваться в Литве, в начале следующего года.

После полномасштабного вторжения России в Украину лидеры Литвы и Германии приняли совместное коммюнике о развертывании немецкой бригады в Литве.

Однако позже выяснилось, что страны занимают разные позиции по этому вопросу: Вильнюс хотел постоянной дислокации, в то время как Берлин заявлял, что в балтийской стране будет размещена лишь часть сил.

Накануне саммита НАТО в июле министр обороны Германии Борис Писториус неожиданно заявил, что бригада будет полностью развернута в Литве.