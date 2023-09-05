В Болгарии из-за мощных наводнений погибли два человека
В Болгарии два человека погибли в результате мощного наводнения в муниципалитете Царево на побережье Черного моря.
Соответствующие данные озвучило болгарское Министерство внутренних дел, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinite.
Информацию о гибели двух человек также подтвердил мэр муниципалитета Георгий Лапчев.
Еще один человек считается пропавшим без вести, его разыскивают экстренные службы.
Сейчас ливень в Царево, который длился почти сутки, прекратился.
Ранее в муниципалитете Царево объявили чрезвычайное положение из-за мощного шторма, который бушует в юго-восточной части страны.
Из-за непогоды здания оказались подтопленными, десятки автомобилей находятся под водой, некоторые из них смыло в море. Дороги перекрыты из-за разливов рек. Непогоду сопровождает мощный ветер.
Ранее сообщалось, что сильные ливни накрыли центральную часть Греции, в результате непогоды погиб человек.