В Болгарии из-за мощных наводнений погибли два человека

В Болгарии два человека погибли в результате мощного наводнения в муниципалитете Царево на побережье Черного моря.

Соответствующие данные озвучило болгарское Министерство внутренних дел, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinite.

Информацию о гибели двух человек также подтвердил мэр муниципалитета Георгий Лапчев.

Еще один человек считается пропавшим без вести, его разыскивают экстренные службы.

Сейчас ливень в Царево, который длился почти сутки, прекратился.

Ранее в муниципалитете Царево объявили чрезвычайное положение из-за мощного шторма, который бушует в юго-восточной части страны.

Из-за непогоды здания оказались подтопленными, десятки автомобилей находятся под водой, некоторые из них смыло в море. Дороги перекрыты из-за разливов рек. Непогоду сопровождает мощный ветер.

Ранее сообщалось, что сильные ливни накрыли центральную часть Греции, в результате непогоды погиб человек.