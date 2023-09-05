Німеччина оголосила про доставку нової партії військової допомоги Україні

Уряд Німеччини відзвітував про нову доставлену в Україну партію військової допомоги.

Інформація про пакет допомоги оприлюднена на сайті німецького уряду, повідомляє "Європейська правда".

До нового пакету допомоги він Німеччини увійшли, зокрема, понад 10 тисяч снарядів до самохідних зенітних установок Gepard.

Також Україна отримала броньований мотоукладач Beaver.

Крім того, Німеччина передала чотири автівки для захисту кордону, 20 тисяч захисних окулярів, 32 вантажівки Zetros, чотири тягачі 8x8 HX81 і чотири напівпричепи.

У новому пакеті також вказуються понад вісім мільйонів набоїв і майже 27 тисяч боєприпасів калібру 40 мм.

Раніше стало відомо, що Німеччина передала Україні щойно вироблені на відновленій виробничій лінії боєприпаси для зенітних самохідних установок Gepard.

Нагадаємо, 30 серпня німецький уряд відзвітував про надання чергового пакета військової допомоги Україні, зокрема танків Leopard 1A5 і радіолокаційної системи повітряного спостереження TRML-4D.