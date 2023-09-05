Германия объявила о доставке новой партии военной помощи Украине

Правительство Германии отчиталось о новой доставленной в Украину партии военной помощи.

Информация о пакете помощи обнародована на сайте немецкого правительства, сообщает "Европейская правда".

В новый пакет помощи он Германии вошли, в частности, более 10 тысяч снарядов к самоходным зенитным установкам Gepard.

Также Украина получила бронированный мотоукладчик Beaver.

Кроме того, Германия передала четыре автомобиля для защиты границы, 20 тысяч защитных очков, 32 грузовика Zetros, четыре тягача 8x8 HX81 и четыре полуприцепа.

В новом пакете также указываются более восьми миллионов патронов и почти 27 тысяч боеприпасов калибра 40 мм.

Ранее стало известно, что Германия передала Украине только что произведенные на восстановленной производственной линии боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard.

Напомним, 30 августа немецкое правительство отчиталось о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине, в частности танков Leopard 1A5 и радиолокационной системы воздушного наблюдения TRML-4D.