Спецслужба Німеччини фіксує дедалі агресивнішу дезінформацію з РФ

У Німеччині Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) заявило, що Росія після початку повномасштабного вторгнення в Україну посилила кампанії з дезінформації.

Про це розповів експерт у галузі контррозвідки BfV Бодо Бекер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За його словами, дії Москви в інформаційному просторі за останні півтора року суттєво змінилися.

"Загалом ці дії стали значно конфронтаційнішими та агресивнішими", – зазначив Бекер.

За його словами, російська влада адаптувала зміст і тональність своїх кампаній дезінформації до військових дій проти України, а також до громадських дебатів у Німеччині та в усьому світі.

При цьому спотворена подача інформації та поширення Росією неправдивих відомостей спрямовані на легітимізацію президента РФ Владіміра Путіна та утримання його при владі, додав експерт.

Бекер наголосив, що через дезінформацію РФ намагається вплинути на громадську думку в інших країнах. Зокрема, у Німеччині Кремль прагне підірвати довіру населення до політиків, державних органів та вільних ЗМІ, а також дискредитувати та послабити союзницькі відносини країни та спільність цінностей у Євросоюзі та НАТО.

Він зауважив, що з цією метою російська пропаганда постійно торкається чутливих тем у Німеччині та перетворює їх на власний інструмент, використовуючи низку можливостей для прямого та непрямого поширення дезінформації.

Зокрема, Бекер вказав на офіційні заяви Путіна та його "рупорів" в уряді та парламенті, державні ЗМІ, пов'язані з російськими спецслужбами інформаційні портали та соцмережі.

Раніше повідомлялося, що згідно з дослідженням Єврокомісії, X (колишній Twitter) Ілона Маска відіграв важливу роль у тому, що російська пропаганда про Україну досягла більшої кількості людей, ніж до початку війни.

Крім того, наприкінці серпня Міністерство внутрішніх справ Німеччини заявляло про постійні спроби РФ поширювати дезінформацію.