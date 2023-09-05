Спецслужба Германии фиксирует все более агрессивную дезинформацию из РФ

В Германии Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) заявило, что Россия после начала полномасштабного вторжения в Украину усилила кампании по дезинформации.

Об этом рассказал эксперт в области контрразведки BfV Бодо Бекер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По его словам, действия Москвы в информационном пространстве за последние полтора года существенно изменились.

"В целом эти действия стали значительно более конфронтационными и агрессивными", – отметил Бекер.

По его словам, российские власти адаптировали содержание и тональность своих кампаний дезинформации к военным действиям против Украины, а также к общественным дебатам в Германии и во всем мире.

При этом искаженная подача информации и распространение Россией ложных сведений направлены на легитимизацию президента РФ Владимира Путина и удержание его у власти, добавил эксперт.

Бекер отметил, что через дезинформацию РФ пытается повлиять на общественное мнение в других странах. В частности, в Германии Кремль стремится подорвать доверие населения к политикам, государственным органам и свободным СМИ, а также дискредитировать и ослабить союзнические отношения страны и общность ценностей в Евросоюзе и НАТО.

Он отметил, что с этой целью российская пропаганда постоянно касается чувствительных тем в Германии и превращает их в собственный инструмент, используя ряд возможностей для прямого и косвенного распространения дезинформации.

В частности, Бекер указал на официальные заявления Путина и его "рупоров" в правительстве и парламенте, государственные СМИ, связанные с российскими спецслужбами информационные порталы и соцсети.

Ранее сообщалось, что согласно исследованию Еврокомиссии, X (бывший Twitter) Илона Маска сыграл важную роль в том, что российская пропаганда об Украине достигла большего количества людей, чем до начала войны.

Кроме того, в конце августа Министерство внутренних дел Германии заявляло о постоянных попытках РФ распространять дезинформацию.