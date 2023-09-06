Дві людини загинули в результаті підтоплень в Стамбулі

Двоє людей загинули в результаті раптових підтоплень в окремих районах в найбільшому мегаполісі Туреччини Стамбулі пізно ввечері у вівторок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah.

Сильні зливи почалися в північній частині міста і посилилися в районах Арнавуткей і Башакшехір, перетворивши дороги на річки.

У своїй заяві офіс губернатора Стамбула повідомив, що люди загинули через повені в районах Башакшехір і Кючюкчекмедже. Губернатор Давут Гюль закликав вживати заходів обережності і уникати використання мотоциклів на дорогах під час повені.

Аварійні бригади були негайно відправлені в різні райони після отримання дзвінків з будинків і підприємств.

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Десятки автомобілів застрягли на дорогах в обох районах.

Мер району Башакшехір Ясін Картоглу зазначив, що народна кав'ярня Башакшехір (Millet Kıraathanesi) була затоплена, але всі люди в кав'ярні були безпечно евакуйовані і розвезені по домівках.

Хоча на азіатській стороні не було ні повеней, ні дощів, надходили повідомлення про удари блискавок у районах Бейкоз, Каваджик, Кадикьой, Султанбейлі та Ускюдар.

Від повені також постраждали деякі станції метро.

Слід зазначити, що ще наприкінці серпня мер Стамбула Екрем Імамоглу звертався до мешканців міста із закликом економно споживати воду через загрозу посухи.

Нагадаємо, у Болгарії двоє людей загинули внаслідок потужної повені в муніципалітеті Царево на узбережжі Чорного моря.