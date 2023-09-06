Два человека погибли в результате подтоплений в Стамбуле

Два человека погибли в результате внезапных подтоплений в отдельных районах в крупнейшем мегаполисе Турции Стамбуле поздно вечером во вторник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Daily Sabah.

Сильные ливни начались в северной части города и усилились в районах Арнавуткей и Башакшехир, превратив дороги в реки.

В своем заявлении офис губернатора Стамбула сообщил, что люди погибли из-за наводнений в районах Башакшехир и Кючюкчекмедже. Губернатор Давут Гюль призвал принимать меры предосторожности и избегать использования мотоциклов на дорогах во время наводнения.

Аварийные бригады были немедленно отправлены в разные районы после получения звонков из домов и предприятий.

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Десятки автомобилей застряли на дорогах в обоих районах.

Мэр района Башакшехир Ясин Картоглу отметил, что народная кофейня Башакшехир (Millet Kıraathanesi) была затоплена, но все люди в кофейне были безопасно эвакуированы и развезены по домам.

Хотя на азиатской стороне не было ни наводнений, ни дождей, поступали сообщения об ударах молний в районах Бейкоз, Каваджик, Кадикьой, Султанбейли и Ускюдар.

От наводнения также пострадали некоторые станции метро.

Следует отметить, что еще в конце августа мэр Стамбула Экрем Имамоглу обращался к жителям города с призывом экономно потреблять воду из-за угрозы засухи.

Напомним, в Болгарии два человека погибли в результате мощного наводнения в муниципалитете Царево на побережье Черного моря.