Латвія до 2028 року може придбати бойові машини піхоти

До 2028 року Латвія може придбати бойові машини піхоти, призначені для знищення супротивника.

Про це заявив командувач Національними збройними силами Латвії (НЗС) Леонід Калніньш, представляючи оновлену концепцію національної оборони, передає "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Згідно з концепцією, НЗС розвиватимуть свої можливості завдяки збільшенню вогневої потужності та дальності стрільби, що позбавляє противника свободи дій у повітрі, на морі та суші. Також необхідно розвивати ППО, берегову оборону, далекобійну реактивну артилерію, застосування дронів і ввести до складу озброєння бойові машини піхоти.

Бойові машини піхоти являтимуть собою новий тип платформи із захистом не нижче третього рівня, необхідним для участі в тактичних операціях і для ураження переднього краю оборони противника, сказав командувач НЗС.

"Ми рухаємося саме в цьому напрямку. [...]. Ми вибрали машини конкретного типу, а далі є процеси, пов'язані з їх придбанням. Більш детально про деталі ми не можемо розповісти, поки не закінчиться процес конкурсу та закупівлі", – сказав Калніньш.

Бойові машини піхоти необхідні для переозброєння механізованої піхотної бригади і заміни бойових розвідувальних гусеничних бронемашин CVR(T), які НЗС свого часу придбали у Великої Британії. Перші вживані машини CVR(T) Латвія отримала восени 2015 року.

Як повідомлялося, Латвія може отримати ракетні системи HIMARS і протикорабельні ракетні комплекси у 2026-2027 роках.

Латвія та Естонія спільно вибрали системи ППО середньої дальності IRIS-T, і це буде найбільша військова закупівля з моменту відновлення незалежності Латвії.