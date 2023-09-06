Латвия до 2028 года может приобрести боевые машины пехоты

К 2028 году Латвия может приобрести боевые машины пехоты, предназначенные для уничтожения противника.

Об этом заявил командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС) Леонид Калниньш, представляя обновленную концепцию национальной обороны, передает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Согласно концепции, НЗС будут развивать свои возможности благодаря увеличению огневой мощи и дальности стрельбы, что лишает противника свободы действий в воздухе, на море и суше. Также необходимо развивать ПВО, береговую оборону, дальнобойную реактивную артиллерию, применение дронов и ввести в состав вооружения боевые машины пехоты.

Боевые машины пехоты будут представлять собой новый тип платформы с защитой не ниже третьего уровня, необходимым для участия в тактических операциях и для поражения переднего края обороны противника, сказал командующий НВЗ.

"Мы движемся именно в этом направлении. [...]. Мы выбрали машины конкретного типа, а дальше есть процессы, связанные с их приобретением. Более подробно о деталях мы не можем рассказать, пока не закончится процесс конкурса и закупки", – сказал Калниньш.

Боевые машины пехоты необходимы для перевооружения механизированной пехотной бригады и замены боевых разведывательных гусеничных бронемашин CVR(T), которые НЗС в свое время приобрели у Великобритании. Первые подержанные машины CVR(T) Латвия получила осенью 2015 года.

Как сообщалось, Латвия может получить ракетные системы HIMARS и противокорабельные ракетные комплексы в 2026-2027 годах.

Латвия и Эстония совместно выбрали системы ПВО средней дальности IRIS-T, и это будет крупнейшая военная закупка с момента восстановления независимости Латвии.