В Германии могут наказать полицейскую, вылившую масло на климатического активиста

В Германии полицейская может столкнуться с последствиями после того, как во время климатического протеста группы "Последнее поколение" в Манхайме она вылила масло на приклеенного к дороге активиста.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Полиция заявила, что изучает, приведет ли поведение сотрудницы к уголовным и дисциплинарным последствиям.

В социальных сетях распространяется видео инцидента, который, по словам полиции, произошел в субботу. На нем видно, как полицейская льет масло на склеенные руки демонстранта, а чуть позже – и на затылок.

Группа "Последнее поколение" разместила видео в Twitter.

🙉 Hoppala! Da ist der Polizistin der Ölkanister ausgerutscht. pic.twitter.com/OyKfHs7hZy — Letzte Generation (@AufstandLastGen) September 5, 2023

По данным полиции, инцидент произошел на мосту между Манхаймом и Людвигсхафеном, когда несколько активистов приклеили себя по обе стороны дороги. Другие демонстранты спустились с моста с баннером на веревках. В субботу в соседнем Гейдельберге также состоялись протесты этой группы и связанные с ними ограничения движения транспорта.

Участники "Последнего поколения" в последнем месяце вызвали неоднозначную реакцию общественности на свои протесты.

Авиакомпания Lufthansa требует компенсаций от активистов инициативы "Последнее поколение", из-за акции которых пришлось отменить десятки рейсов.

13 июля активисты пробрались на территорию аэропортов в Гамбурге и в Дюссельдорфе и приклеили себя к асфальту на выездах к взлетной полосе.

Группа "Последнее поколение" своими многочисленными акциями требует от немецкого правительства более решительных мер для борьбы с изменением климата.