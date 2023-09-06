У парламенті Швейцарії виступили за висилку російських та інших шпигунів

Комітет у закордонних справах Національної ради Швейцарії ухвалив, що уряд країни, Федеральна рада, має послідовно висилати з країни російських та інших іноземних шпигунів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Swissinfo.

Рішення було ухвалене 11 голосами "за" проти 9.

Це рішення мають ще схвалити велика палата парламенту, а також мала, Рада кантонів. Але якщо вони це зроблять, то у Швейцарії багато що зміниться.

Зокрема, уряд буде зобов'язаний послідовно висилати з країни всіх іноземних осіб, які, маючи дипломатичний та інший статус недоторканності, але займаючись забороненою розвідувальною діяльністю, несумісною, зокрема, з дипломатичним статусом, ставлять під загрозу внутрішню чи зовнішню безпеку Швейцарії або роль Швейцарії як держави, яка приймає у себе штаб-квартири найважливіших міжнародних організацій.

Парламентський комітет зазначив, що шпигунська діяльність ставить під загрозу не тільки конфіденційну інформацію, а ще й такі базові засади країни, як свобода думок і зібрань. Репутацію Швейцарії як безпечної для іноземних гостей держави також буде поставлено під загрозу.

Нинішню практику уряду, який дуже неохоче висилає або засуджує співробітників іноземних спецслужб і терпить їхню присутність доти, доки їхня шпигунська діяльність не почне реально загрожувати внутрішній безпеці Швейцарії, підтримала тільки дуже невелика кількість членів комітету.

За даними Федеральної розвідувальної служби Швейцарії NDB з моменту початку війни Росії проти України масштаби шпигунської діяльності Росії у Швейцарії зросли дуже помітно. Заборонена розвідувальна діяльність у Швейцарії, між тим, є кримінально караним діянням. Проблема ж полягає в тому, що особи, викриті в шпигунстві, часто належать до дипломатичного корпусу і мають імунітет. Заарештувати і засудити їх не можна, але можна вислати.

Нагадаємо, МЗС Данії у п'ятницю повідомило послу Росії Владіміру Барбіну, що штат посольства в Копенгагені має бути скорочений до рівня, що відповідає штату посольства Данії в Москві – до 5 дипломатів і 20 адміністративно-технічних співробітників.

Там пояснили, що переговори про розширення штату данського посольства не дали результату, бо Москва постійно намагалась відрядити до Данії співробітників своєї розвідки.

Раніше уряд Німеччини у відповідь на діяльність шпигунів погодився реформувати закон, який регулює діяльність Федеральної розвідувальної служби Німеччини – Bundesnachrichtendienst (BND).