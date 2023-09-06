Міністр оборони Литви: Кількість "вагнерівців" у Білорусі скоротилася

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив про скорочення чисельності військ групи Вагнера в Білорусі.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив журналістам у середу, повідомляє LRT.

За його словами, наразі в Білорусі зовсім інша ситуація з "вагнерівцями", ніж була три тижні тому.

"Я можу лише зазначити з відкритих джерел, що відбувається динамічне зменшення (групи Вагнера. – Ред.). Вони розпадаються, переїжджають на інші території, хтось їде у відпустку до РФ. Або "у відпустку" – тобто їх вербують інші військові компанії", – сказав Анушаускас.

На початку серпня Литва і Польща заявили, що в Білорусі перебуває близько чотирьох тисяч "вагнерівців", частина з яких – близько до кордону. Вони переїхали до Білорусі після невдалого заколоту у РФ.

Раніше командувач Литовською армією, генерал Вальдемарас Рупшис сказав, що, попри смерть ватажка групи Вагнера Євгенія Пригожина, безпекова ситуація в Європі залишається напруженою.

Президент Литви Гітанас Науседа на сьогодні не вважає актуальним сценарій повного закриття кордону з Білоруссю.

Нагадаємо, британська розвідка припускає, що смерть ватажка Євгенія Пригожина матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу Вагнера.