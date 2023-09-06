Посол Маасікас розповів, від чого залежать терміни вступу України в ЄС

Україна обов’язково стане членом Євросоюзу, однак конкретні терміни важко назвати, оскільки все залежить від кандидата, сказав посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

Про це він заявив в інтерв’ю "Європейській правді".

"У процесі вступу до ЄС майже все залежить від кандидата, тобто від вас. Або ще можна використати точний і обнадійливий термін, який нещодавно вжив президент (Європейської ради – ред.) Шарль Мішель: "від майбутньої країни-члена". Тобто від того, як ви будете виконувати "домашнє завдання", – зазначив Маасікас.

Коментуючи слова президента Європейської ради Шарля Мішеля про необхідність приготувати ЄС до розширення до 2030 року, посол зауважив, що це можливо.

"Але ви певно звернули увагу, що президент Мішель говорив як про готовність майбутніх країн-членів, так і про потребу, щоби сам Євросоюз був готовий до розширення до того дня. Утім, це насправді непогано, що ви ставите собі цілі, якісь дати. Це допомагає зосередити зусилля для вирішення необхідних питань з набагато більшою рішучістю і точністю", – додав Маасікас.

Він переконаний, що Євросоюз "доріс до цієї готовності" бачити Україну серед своїх членів.

"Ви дуже добре знаєте, що деякі речі, які ЄС зробив з 24 лютого минулого року, були немислимі ще напередодні. Зокрема, немислимим був той новий поштовх до розширення Євросоюзу, який ми спостерігаємо. Друге, що дає впевненість – це підтримка України ЄС та громадянами ЄС", – додав дипломат.

Він нагадав дані опитування Євробарометра навесні 2023 року, яке показало, що приблизно 70% людей у країнах Євросоюзу підтримують політику власного уряду та політику ЄС щодо України.

"І це – більше ніж за рік після початку повномасштабного вторгнення! Тобто "втоми від України", якої багато хто боявся, немає. Підтримка громадян ЄС лишається непохитною. І це – аргумент для рішень європейських демократичних урядів", – підкреслив Маасікас.

Раніше віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявляла, що Україна до жовтня не виконає на 100% всі сім критеріїв Єврокомісії, однак переговори про вступ все одно почнуться.

Наприкінці червня Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідні для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.

Дивіться також інтерв'ю "ЄвроПравди" з Матті Маасікасом: Членство України у турборежимі. Чи це можливо? Чого чекати від ЄС?