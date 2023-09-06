Посол Маасикас рассказал, от чего зависят сроки вступления Украины в ЕС

Украина обязательно станет членом Евросоюза, однако конкретные сроки трудно назвать, поскольку все зависит от кандидата, сказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

"В процессе вступления в ЕС почти все зависит от кандидата, то есть от вас. Или еще можно использовать точный и обнадеживающий термин, который недавно употребил президент (Европейского совета. – Ред.) Шарль Мишель: "от будущей страны-члена". То есть от того, как вы будете выполнять "домашнее задание", – отметил Маасикас.

Комментируя слова президента Европейского совета Шарля Мишеля о необходимости приготовить ЕС к расширению до 2030 года, посол отметил, что это возможно.

"Но вы, вероятно, обратили внимание, что президент Мишель говорил как о готовности будущих стран-членов, так и о необходимости, чтобы сам Евросоюз был готов к расширению к тому дню. Впрочем, это на самом деле неплохо, что вы ставите себе цели, какие-то даты. Это помогает сосредоточить усилия для решения необходимых вопросов с гораздо большей решительностью и точностью", – добавил Маасикас.

Он убежден, что Евросоюз "дорос до этой готовности" видеть Украину среди своих членов.

"Вы очень хорошо знаете, что некоторые вещи, которые ЕС сделал с 24 февраля прошлого года, были немыслимы еще накануне. В частности, немыслимым был тот новый толчок к расширению Евросоюза, который мы наблюдаем. Второе, что дает уверенность – это поддержка Украины ЕС и гражданами ЕС", – добавил дипломат.

Он напомнил данные опроса Евробарометра весной 2023 года, который показал, что примерно 70% людей в странах Евросоюза поддерживают политику собственного правительства и политику ЕС в отношении Украины.

"И это – более чем через год после начала полномасштабного вторжения! То есть "усталости от Украины", которой многие боялись, нет. Поддержка граждан ЕС остается непоколебимой. И это – аргумент для решений европейских демократических правительств", – подчеркнул Маасикас.

Ранее вице-премьер Ольга Стефанишина заявляла, что Украина до октября не выполнит на 100% все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении все равно начнутся.

В конце июня Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.

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