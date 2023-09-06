Посол ЄС розповів, чи можливі переговори про членство України у "турборежимі"

Посол ЄС Матті Маасікас відзначив швидкість, з якою Україна виконувала рекомендації Євросоюзу, необхідні для початку переговорів про членство.

Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

Говорячи про це, дипломат згадав термін "турборежим", який з’явився в інформаційному просторі після початку роботи Верховної Ради 9 скликання у 2019 році.

Маасікас також відзначив те, наскільки швидко Україна готувала відповіді на опитувальник Єврокомісії.

"Зазвичай цей процес забирає у країн від 8 до 12 місяців, Україна зробила за скільки? За 10 днів? Якщо це не турборежим, то що це?", – додав посол.

Відповідаючи на питання, чи можливо повернутися до "турборежиму" під час переговорів про вступ України до ЄС, він сказав, що цей процес в основному складається з ухвалення та втілення в Україні законодавства ЄС.

Маасікас додав, що , у цьому процесі є елементи, які можна зробити дуже швидко, однак є і ті, де це неможливо.

"Тож тут знадобиться холодна голова як з українського боку, так і з боку ЄС, щоби визначити ці елементи і зрозуміти, в якому обсязі Україна потрібно показати практику виконання", – зауважив він.

Також Маасікас в інтерв'ю пояснив, від чого залежать терміни вступу України в ЄС.

Наприкінці червня Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідні для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.

Дивіться також інтерв'ю "ЄвроПравди" з Матті Маасікасом: Членство України у турборежимі. Чи це можливо? Чого чекати від ЄС?