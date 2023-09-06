Посол ЕС рассказал, возможны ли переговоры о членстве Украины в "турборежиме"

Посол ЕС Матти Маасикас отметил скорость, с которой Украина выполняла рекомендации Евросоюза, необходимые для начала переговоров о членстве.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Говоря об этом, дипломат упомянул термин "турборежим", который появился в информационном пространстве после начала работы Верховной Рады 9 созыва в 2019 году.

Маасикас также отметил то, насколько быстро Украина готовила ответы на опросник Еврокомиссии.

"Обычно этот процесс занимает у стран от 8 до 12 месяцев, Украина сделала за сколько? За 10 дней? Если это не турборежим, то что это?", – добавил посол.

Отвечая на вопрос, возможно ли вернуться к "турборежиму" во время переговоров о вступлении Украины в ЕС, он сказал, что этот процесс в основном состоит из принятия и внедрения в Украине законодательства ЕС.

Маасикас добавил, что в этом процессе есть элементы, которые можно сделать очень быстро, однако есть и те, где это невозможно.

"Поэтому здесь понадобится холодная голова как с украинской стороны, так и со стороны ЕС, чтобы определить эти элементы и понять, в каком объеме Украине нужно показать практику выполнения", – отметил он.

Ранее в интервью Маасикас объяснял, от чего зависят сроки вступления Украины в ЕС.

В конце июня Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.

Смотрите полное интервью "ЕвроПравды" с Матти Маасикасом: Членство Украины в турборежиме. Возможно ли это? Чего ждать от ЕС?