Внезапное наводнение в Турции унесло жизни еще двух человек

По меньшей мере семь человек погибли в результате сильных дождей, вызвавших внезапные наводнения на северо-западе Турции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство Anadolu.

Пять человек погибли и один человек пропал без вести в провинции Кыркларели вблизи границы с Болгарией и Грецией после того, как поздно вечером во вторник были затоплены дома.

Anadolou

Власти сообщили, что еще два человека погибли и 31 получили ранения в северных районах Стамбула Башакшехир и Кучукчекмедже, где автомобили плавали в паводковых водах.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере пять человек погибли в результате ночных наводнений, вызванных проливными дождями, которые превратили улицы Стамбула и северо-западного города Кыркларели в бурные реки.

Сильные дожди, которые вызвали разрушительные наводнения в разных частях страны в течение последней недели и привели к человеческим жертвам и значительным разрушениям, также накрыли северные районы Стамбула поздно вечером 5 сентября.

Напомним, в Болгарии два человека погибли в результате мощного наводнения в муниципалитете Царево на побережье Черного моря.