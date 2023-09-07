У Британії ловлять звинуваченого в тероризмі екссолдата, який втік з в’язниці

У Британії колишній військовослужбовець втік з в'язниці Вандсворт у Лондоні перед судом за звинуваченням у тероризмі та порушенні закону про державну таємницю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Столична поліція звернулася з терміновим закликом розшукати Деніела Абеда Халіфе, який, як вважають, здійснив втечу в середу вранці.

Деніел Абед Халіфе, Sky News

Зазначається, що 21-річний підозрюваний, ймовірно, втік з в'язниці – однієї з найбільших у Великій Британії – під вантажівкою з їжею.

Він працював на кухні і був одягнений у форму кухаря, і, як вважають, тримався за ремені на вантажівці, щоб здійснити втечу.

Халіфе, колишній військовослужбовець Королівських військ зв'язку, перебував під вартою у в'язниці на півдні Лондона в очікуванні суду за звинуваченням у порушенні закону про державну таємницю шляхом збору інформації, "корисної для ворога".

Первинні звинувачення у двох злочинах були висунуті 27 січня після розслідування, проведеного контртерористичним командуванням поліції Лондона.

На той час він був військовослужбовцем британської армії, але в травні був звільнений у запас "в результаті попереднього ув'язнення за цими звинуваченнями", повідомив представник армії.

Контртерористичне командування Великої Британії було поінформоване про Халіфе в середу вранці, і в усі аеропорти і порти Великої Британії було розіслано попередження.

"Наразі в лондонському аеропорту Гатвік та інших аеропортах і портах Великої Британії діють додаткові заходи безпеки", – повідомив представник аеропорту.

Аеропорт Хітроу також попередив про можливість збільшення часу очікування на виліт через "додаткові перевірки", а порт Дувр попередив про деякі затримки на виїзді з країни через "посилені перевірки".

Вперше відкрита понад 170 років тому, у 1851 році, Вандсворт є чоловічою в'язницею категорії В.

У цій в'язниці, розташованій на південному заході Лондона, утримуються в'язні, яких доставляють безпосередньо з місцевих судів після винесення вироку, а також ті, хто перебуває під слідством в очікуванні суду.

Більшість британських підозрюваних у тероризмі утримуються у в'язниці Белмарш на південному сході Лондона – в'язниці категорії А, яка вважається найзахищенішою у Британії.

Як повідомлялося, влада Великої Британії пропонує карати довічним ув’язненням без права дострокового звільнення "найжахливіших" вбивць.

Нагадаємо, 18 серпня у місті Градачац, що на півночі Боснії і Герцеговини, пройшли протести проти домашнього насильства, які спровокувало потрійне вбивство у прямому ефірі в Instagram.