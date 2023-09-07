В Британии ловят обвиненного в терроризме экс-солдата, который сбежал из тюрьмы

В Британии бывший военнослужащий сбежал из тюрьмы Вандсворт в Лондоне перед судом по обвинению в терроризме и нарушении закона о государственной тайне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Столичная полиция обратилась со срочным призывом разыскать Дэниела Абеда Халифе, который, как полагают, совершил побег в среду утром.

Дэниел Абед Халифе, Sky News

Отмечается, что 21-летний подозреваемый, вероятно, сбежал из тюрьмы – одной из крупнейших в Великобритании – под грузовиком с едой.

Он работал на кухне и был одет в форму повара, и, как полагают, держался за ремни на грузовике, чтобы совершить побег.

Халифе, бывший военнослужащий Королевских войск связи, находился под стражей в тюрьме на юге Лондона в ожидании суда по обвинению в нарушении закона о государственной тайне путем сбора информации, "полезной для врага".

Первичные обвинения в двух преступлениях были выдвинуты 27 января после расследования, проведенного контртеррористическим командованием полиции Лондона.

В то время он был военнослужащим британской армии, но в мае был уволен в запас "в результате предварительного заключения по этим обвинениям", сообщил представитель армии.

Контртеррористическое командование Великобритании было проинформировано о Халифе в среду утром, и во все аэропорты и порты Великобритании было разослано предупреждение.

"В настоящее время в лондонском аэропорту Гатвик и других аэропортах и портах Великобритании действуют дополнительные меры безопасности", – сообщил представитель аэропорта.

Аэропорт Хитроу также предупредил о возможности увеличения времени ожидания на вылет из-за "дополнительных проверок", а порт Дувр предупредил о некоторых задержках на выезде из страны из-за "усиленных проверок".

Впервые открытая более 170 лет назад, в 1851 году, Вандсворт является мужской тюрьмой категории В.

В этой тюрьме, расположенной на юго-западе Лондона, содержатся заключенные, которых доставляют непосредственно из местных судов после вынесения приговора, а также те, кто находится под следствием в ожидании суда.

Большинство британских подозреваемых в терроризме содержатся в тюрьме Белмарш на юго-востоке Лондона – тюрьме категории А, которая считается самой защищенной в Британии.

Как сообщалось, власти Великобритании предлагают наказывать пожизненным заключением без права досрочного освобождения "самых ужасных" убийц.

Напомним, 18 августа в городе Градачац, что на севере Боснии и Герцеговины, прошли протесты против домашнего насилия, которые спровоцировало тройное убийство в прямом эфире в Instagram.