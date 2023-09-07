Великобритания снова присоединится к научной программе ЕС Horizon после двух лет отсутствия из-за Brexit.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

В британском правительстве заявили, что страна присоединится к программе через новое соглашение с ЕС, которое будет разработано отдельно.

Представитель правительства добавил, что премьер-министр Риши Сунак добился "улучшения финансовых условий присоединения, которые являются правильными для Великобритании и защищают налогоплательщиков".

Ученые назвали это сообщение "потрясающей новостью".

Этот вопрос лежит на столе Сунака уже несколько недель, пока он пытается договориться о большей сумме для британских ученых, чтобы они могли наверстать упущенное после двухлетней паузы.

Программа Horizon – это сотрудничество между ведущими европейскими научно-исследовательскими институтами и технологическими компаниями, в рамках которой страны-члены ЕС делают взносы, которые затем распределяются между отдельными лицами или организациями в соответствии с их заслугами.

Британия вела переговоры о том, чтобы остаться в программе с бюджетом 95,5 млрд евро, но переговоры зашли в тупик из-за разногласий, связанных с Brexit, например, по Северной Ирландии.

За два года, прошедшие с момента выхода Великобритании из ЕС, британское правительство пыталось компенсировать утраченные грантовые средства ЕС.

Однако ученые при этом сетовали, что британские исследователи теряют возможность сотрудничества с европейскими коллегами.

Профессор Пол Стюарт из Академии медицинских наук сказал, что возвращение "знаменует собой поворотный момент для британской науки".

"После некоторого перерыва научное сообщество празднует потрясающую новость о том, что мы снова являемся частью флагманской программы финансирования ЕС", – сказал он.

Как сообщалось, доля британцев, которые считают Brexit ошибкой, достигла нового рекордного уровня в июле.

Также британцы стали больше доверять Европарламенту, чем Вестминстеру, что является изменением тенденции впервые за более чем тридцать лет.